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Как ушел Евгений Белоусов 

Елена Красовская 19 октября 2020
Смотрите видео и узнайте о странных предзнаменованиях в жизни Евгения Белоусова. Певец был невероятно популярен во второй половине восьмидесятых-начале девяностых, его обожали девушки-подростки и молодые женщины. Зимой 1997 года музыкант принял буддизм во время поездки в Таиланд и считал, что полученный там же талисман защитит его от невзгод. Однако уже через два месяца артист попал в больницу, а потом скончался в возрасте 32 лет. Есть ли в этой трагедии мистические совпадения? Ответ ищите в ролике.
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Звёзды , Видео , Евгений Белоусов
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