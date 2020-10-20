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Беременность

Забеременевшая от шамана поэтесса пожелала ему гореть в аду 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Накануне стало известно о том, что российская поэтесса и победительница хип-хоп-баттла Versus Марина Кацуба забеременела от перуанского шамана. Отказавшемуся брать ответственность за ребенка мужчине девушка пожелала «гореть в аду». Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам Марины, на данный момент у нее нет постоянного источника дохода, поэтому, несмотря на поддержку любимого мужчины, родных и друзей, она в замешательстве и растеряна. Кроме того, Кацуба шокирована поведением «хозяина сперматозоида».

«Мне страшно думать про следующую аренду квартиры и про все, что необходимо купить. Я даже не понимаю в каком городе жить, если честно (…) Все утро не могу поверить, что мужчины так ведут себя, ребзя. Невыносимая смесь инфантильности и шаманского эго и такое количество слова «я» в минуту, что похоже мне случайные прохожие больше помогут с воспитанием сына»,

— высказалась Кацуба.
Поэтесса призналась, что давно не испытывала подобного страха и чувства собственной уязвимости. Она успела позабыть «вкус этого отвратительного состояния».

«И гори, пожалуйста, веки вечные в аду за то, что мы вместе с малышом сейчас так себя ощущаем»,

— обратилась Марина к отцу ребенка.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Светлана Бондарчук почтила память Ирины Скобцевой.
Женский форум 14
Звёзды , Видео , Светлана Бондарчук
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