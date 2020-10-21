Любовница Тарзана осудила Королеву 

Девушка опубликовала кадр, на котором целует Тарзана:

«Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг».

Вдобавок к этому, Шульженко поблагодарила средства массовой информации:

«Я им хочу сказать спасибо за то, что дали мне возможность защитить себя».

Девушка также добавила, что "люди со звездой во лбу могут творить что угодно".

Анастасия призналась, что ей неоднократно пришлось принимать участие в различных ток-шоу, чтобы отстоять свою невиновность. По мнению Шульженко, Королева оклеветала ее, чтобы отомстить за измену мужа.