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Любовница Тарзана осудила Королеву 

Мира Маркина 21 октября 2020
Любовница Тарзана осудила Королеву
Фото: @anastasiya.shulzhenko
Анастасия Шульженко, любовница Сергея Глушко, больше известного как Тарзан, осудила поведение Наташи Королевой на интервью у Ксении Собчак. Об этом она написала в своем Instagram.
Девушка опубликовала кадр, на котором целует Тарзана:

«Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг».

Вдобавок к этому, Шульженко поблагодарила средства массовой информации:

«Я им хочу сказать спасибо за то, что дали мне возможность защитить себя».

Девушка также добавила, что "люди со звездой во лбу могут творить что угодно".
Анастасия призналась, что ей неоднократно пришлось принимать участие в различных ток-шоу, чтобы отстоять свою невиновность. По мнению Шульженко, Королева оклеветала ее, чтобы отомстить за измену мужа.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что любовница Тарзана попала в больницу и назвала это расплатой.
Звёзды , Анастасия Шульженко , Ксения Собчак , Наташа Королева , Сергей Глушко
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