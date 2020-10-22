Виторган раскрыл подробности драки с Богомоловым 

В СМИ появилась информация, что Виторган долгое время ревновал Собчак к Богомолов и однажды даже подрался с ним. Но актер, традиционно сдержанно отвечая на вопросы о личной жизни, эти слухи опроверг:

"Я даже комментировать это не буду. Ни в какую "Кофеманию" я не ездил на встречу с Богомоловым",

— ответил он.

В прошлом году в Сети появилось видео, где мужчина, внешне похожий на Виторгана, дерется с Богомоловым.