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Виторган раскрыл подробности драки с Богомоловым 

Стелла Шмель 2 часа назад
Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган раскрыл подробности драки с Константином Богомоловым — вторым супругом светской львицы.
В СМИ появилась информация, что Виторган долгое время ревновал Собчак к Богомолов и однажды даже подрался с ним. Но актер, традиционно сдержанно отвечая на вопросы о личной жизни, эти слухи опроверг:
"Я даже комментировать это не буду. Ни в какую "Кофеманию" я не ездил на встречу с Богомоловым",
— ответил он.
В прошлом году в Сети появилось видео, где мужчина, внешне похожий на Виторгана, дерется с Богомоловым.
Ранее "Рамблер" писал, что Харламов вывел из себя телефонного мошенника.
Звёзды , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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