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СМИ: Найдена суррогатная мать детей Пугачевой и Галкина 

Анастасия Иванова 45 минут назад
СМИ: Найдена суррогатная мать детей Пугачевой и Галкина
Фото: РИА Новости
Известно, что двойняшек Гарри и Лизу паре Аллы Борисовны и Максима Галкина выносила суррогатная мама. Однако подробности до сих пор не были известны. Об этом сообщает портал Клео.Ру.
Журналистам удалось выведать имя и фамилию той самой женщины и даже услышать от нее рассказ, как именно она расставалась с двойняшками. Согласно сведениям различных изданий, женщину зовут Елена Ширинина. Она также рассказала, что у не было проблем с тем, чтобы отдать малышей. Дело в том, что из-за гормонов, некоторые женщины, которые вынашивают детей по контракту, начинают воспринимать их как родных.
Сейчас Елена рада, что подарила замечательных детей звездной чете. Дама считает такую возможность настоящим подарком для тех, кто не может завести детей естественным путем. Она уверена, что это направление в России еще будет развиваться.
Интересно, что издания не прикрепляют фотографию якобы найденной ими суррогатной матери. Поэтому поклонникам остается догадываться, насколько достоверны предоставленные сведения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Виторган раскрыл подробности драки с Богомоловым.
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