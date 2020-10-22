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Беременность

Мошенница продала информацию о родах Топурии 

Анастасия Иванова 19 часов назад
Мошенница продала информацию о родах Топурии
Фото: @keti_one_official
22 октября в СМИ стали обсуждать новость о том, что певица Кети Топурия родила ребенка пятого октября. Первыми предоставили новость Telegram-канал «Курятник».
Через некоторое время они опубликовали пост о том, что они стали жертвой мошенницы, которая предоставила ложную информацию за вознаграждение:

«Вынуждены объяснить: к нам в редакцию обратилась девушка, которая представилась медсестрой и заявила, что у нее есть информация о родах Топурии. В качестве подтверждения — она позвонила нам с официального телефона клиники "Лапино" и прислала поддельную фотографию своего бейджа. За вознаграждение в 10 000₽ она предоставила нам недостоверную информацию».

Сама исполнительница также прокомментировала и опровергла слухи о родах в своем Instagram.
Ранее «Рамблер» писал о том, что найдена суррогатная мать детей Пугачевой и Галкина.
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