Мошенница продала информацию о родах Топурии 

22 октября в СМИ стали обсуждать новость о том, что певица Кети Топурия родила ребенка пятого октября. Первыми предоставили новость Telegram-канал «Курятник».

Через некоторое время они опубликовали пост о том, что они стали жертвой мошенницы, которая предоставила ложную информацию за вознаграждение:

«Вынуждены объяснить: к нам в редакцию обратилась девушка, которая представилась медсестрой и заявила, что у нее есть информация о родах Топурии. В качестве подтверждения — она позвонила нам с официального телефона клиники "Лапино" и прислала поддельную фотографию своего бейджа. За вознаграждение в 10 000₽ она предоставила нам недостоверную информацию».

Сама исполнительница также прокомментировала и опровергла слухи о родах в своем Instagram.