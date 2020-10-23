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Ивлеева раскрыла подробности личной жизни 

Елизавета Назарова 8 часов назад
«Парень идет куда-то и девок клеит»
Фото: @nastyaivleeva
Телеведущая Анастасия Ивлеева раскрыла детали личной жизни со своим супругом рэпером Элджеем. Об этом она рассказала в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
Ведущая и блогер отметила, что они оба спокойно относятся к разлуке, когда Ивлеева уезжает в командировки. Кроме того, супруги видятся не очень часто из-за работы, поэтому даже не успевают друг другу надоесть.

«Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся. Но нет такого, что парень идет куда-то и девок клеит. У нас доверие. Если ты человека любишь, доверяешь ему, все легко дается»

Ивлеева рассказала и об отношениях с бывшими парнями. Она отметила, что не общается с ними, потому что те, когда выходят с ней на связь, преследуют свои цели.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Олег Майями рассказал об отношениях с Ивлеевой.
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Звёзды , Анастасия Ивлеева
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