Дочь Фоменко попала в больницу

Дочь телеведущего Николая Фоменко и актрисы Марии Голубкиной Анастасия попала в больницу. Фото с больничной койки 21-летняя девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях тут же посыпались вопросы о том, что же произошло со звездной наследницей. Анастасия оставила их без ответа, отметив, что причина ее нахождения в больнице не коронавирус. При этом девушка заявила, что текущий год складывается для нее не лучшим образом, поэтому она очень ждет его окончания.