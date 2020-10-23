Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность

Дочь Фоменко оказалась в больнице под капельницами 

Анастасия Иванова 37 минут назад
Дочь Фоменко попала в больницу
Фото: globallookpress.com
Дочь телеведущего Николая Фоменко и актрисы Марии Голубкиной Анастасия попала в больницу. Фото с больничной койки 21-летняя девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
В комментариях тут же посыпались вопросы о том, что же произошло со звездной наследницей. Анастасия оставила их без ответа, отметив, что причина ее нахождения в больнице не коронавирус. При этом девушка заявила, что текущий год складывается для нее не лучшим образом, поэтому она очень ждет его окончания.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Сенчукова рассказала, как увела Рыбина у жены.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть мед
Звёзды , Мария Голубкина , Николай Фоменко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
12 признаков хороших любовниц
12 признаков хороших любовниц
Подольская во второй раз стала мамой
Подольская во второй раз стала мамой
Названы лучшие лампочки
Названы лучшие лампочки
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
09:14
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
Здоровье
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
03:25
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
Звёзды
Как приучить себя просыпаться раньше
05:52
Как приучить себя просыпаться раньше
Здоровье
Что такое сонный паралич
06:39
Что такое сонный паралич
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение