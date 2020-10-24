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Беременность

Чулпан Хаматову подозревают в беременности 

Александра Нечаева 2 часа назад
Коллеги актрисы предполагают, что она ждет четвертого ребенка, сообщает издание Sobesednik.ru.
Чулпан еще в начале октября попрощалась с коллегами по театру «Современник», предупредив, что не выйдет на сцену до декабря. Причину такого решения актриса не объяснила, но в труппе решили, что дело в том, что Хаматова ждет ребенка.
Коллеги актрисы, которой 1 октября исполнилось 45 лет, признаются, что будут рады, если их предположения о возможной беременности Чулпан окажутся правдой. Хаматова пока никак не отреагировала на слухи о предполагаемом скором пополнении в семействе.
Стоит отметить, что о личной жизни Чулпан поклонникам известно не слишком много: актриса предпочитает не слишком распространяться на эту тему. Хаматова была замужем два раза, воспитывает троих дочерей.
Звёзды , Видео , Чулпан Хаматова , ИД "Собеседник"
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