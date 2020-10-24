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Алексей Учитель высказался о романе с Асмус 

Александра Нечаева 1 час назад
Слухи о том, что актриса и режиссер встречаются, появились после их совместной работы над фильмом «Китобой».
Учитель признался, что ему пришлось уговаривать Асмус принять участие в съемках, поскольку актриса не была уверена, что выдержит еще одну волну критики в свой адрес: в фильме есть эпизоды, в которых Кристина появляется на экране в нижнем белье. В итоге режиссеру удалось уговорить актрису сняться в «Китобое», но тут же поползли слухи, что свою роль она получила через постель.
Бурно роман актрисы и режиссера начали обсуждать после того, как заметили их вместе выходящими из ресторана. Алексей Учитель не оставил без внимания слухи об отношениях с актрисой:

«Я был очень рад, что мне такое приписали, но это неправда. Кристину любят многие, я был бы рад, чтобы у нее в жизни все было хорошо. Желаю ей счастья!»,

— цитирует режиссера издание Sobesednik.ru.
Ранее "Рамблер" писал о том, что дочь Фоменко попала в больницу.
Женский форум 8
Звёзды , Видео , Алексей Учитель , ИД "Собеседник"
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