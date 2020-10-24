На слуху: Учитель прокомментировал роман с Асмус

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@irinakrug

Гости нового выпуска передачи «Привет, Андрей!» вспомнили о трагической гибели исполнителя Михаила Круга . Вдова шансонье Ирина с трудом перенесла потерю. Переживая горе, она начала сольную карьеру. Тогда она не представляла, что в ее жизни может появиться новая любовь.

Но через четыре года Ирина вышла замуж за Сергее Белоусова. В этом браке родился сын Андрей.

Globallookpress.com

Известный модельер Джанни Версаче был застрелен поклонником и серийным убийцей Эндрю Кьюнененом на ступенях своего особняка в Майами-Бич. В этот роковой день Версаче отправился за свежей прессой в магазин, расположенный в трех кварталах от его дома.

@asmuskristina

Слухи о том, что актриса и режиссер встречаются, появились после их совместной работы над фильмом «Китобой».

Учитель признался, что ему пришлось уговаривать Асмус принять участие в съемках, поскольку актриса не была уверена, что выдержит еще одну волну критики в свой адрес: в фильме есть эпизоды, в которых Кристина появляется на экране в нижнем белье.

Кадр из передачи "Итоги недели"

Ирада Зейналова — одна из самых популярных телеведущих России. Она работает на телевидении с 1997 года. Сначала Зейналова была корреспондентом Первого канала, а сейчас ведет программу "Итоги недели" на НТВ. Если о карьере журналистки все известно, информацию о своей личной жизни она не распространяет.

Кадр из видео

Скандальная блогер Елена Миро прокомментировала слухи об увольнении Бородиной и Бузовой. На днях в Сети появилась информация о том, что телеведущих проекта «Дом-2» Ксению Бородину и Ольгу Бузову решили уволить, поскольку они надоели телезрителям.