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Беременность

На слуху: режиссер Алексей Учитель высказался о романе с Асмус 

Полина Алферова 5 часов назад
На слуху: Учитель прокомментировал роман с Асмус
Фото: @asmuskristina
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Вдова Круга сообщила о разводе с третьим мужем

@irinakrug
Гости нового выпуска передачи «Привет, Андрей!» вспомнили о трагической гибели исполнителя Михаила Круга. Вдова шансонье Ирина с трудом перенесла потерю. Переживая горе, она начала сольную карьеру. Тогда она не представляла, что в ее жизни может появиться новая любовь.
Но через четыре года Ирина вышла замуж за Сергее Белоусова. В этом браке родился сын Андрей.
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Знаменитости, которые погибли от рук своих фанатов

Globallookpress.com
Известный модельер Джанни Версаче был застрелен поклонником и серийным убийцей Эндрю Кьюнененом на ступенях своего особняка в Майами-Бич. В этот роковой день Версаче отправился за свежей прессой в магазин, расположенный в трех кварталах от его дома.
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Алексей Учитель высказался о романе с Асмус

@asmuskristina
Слухи о том, что актриса и режиссер встречаются, появились после их совместной работы над фильмом «Китобой».
Учитель признался, что ему пришлось уговаривать Асмус принять участие в съемках, поскольку актриса не была уверена, что выдержит еще одну волну критики в свой адрес: в фильме есть эпизоды, в которых Кристина появляется на экране в нижнем белье.
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Что известно о личной жизни Ирады Зейналовой

Кадр из передачи "Итоги недели"
Ирада Зейналова — одна из самых популярных телеведущих России. Она работает на телевидении с 1997 года. Сначала Зейналова была корреспондентом Первого канала, а сейчас ведет программу "Итоги недели" на НТВ. Если о карьере журналистки все известно, информацию о своей личной жизни она не распространяет.
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Миро высказалась об увольнении Бузовой и Бородиной

Кадр из видео
Скандальная блогер Елена Миро прокомментировала слухи об увольнении Бородиной и Бузовой. На днях в Сети появилась информация о том, что телеведущих проекта «Дом-2» Ксению Бородину и Ольгу Бузову решили уволить, поскольку они надоели телезрителям.
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Женский форум 4
Звёзды , Джанни Версаче , Алексей Учитель , Ксения Бородина , Михаил Круг , Ольга Бузова , НТВ
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