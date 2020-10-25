«Существую в семье как какая-то мебель»

Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ откровенно рассказала о браке и разводе с актером.

По словам девушки, отношения с экс-супругом были всегда наполнены стрессом. Развод также не помог Виталию и Ирине установить контакт. Маирко призналась, что после расставания актер потерял всякий интерес к бывшей семье, а сейчас не помогает дочке даже алиментами:

"Мне кажется, я все десять лет только и плакала. В какой-то момент я поняла, что в семье существую как какая-то мебель, в работе мы тоже не схожи. И я приняла решение уйти. Я ушла любя".

Гогунский долгое время оказывался давать дочери Милане свою фамилию и не значился в графе "отец" в свидетельстве о рождении девочки. Всему виной было негативное отношение родителей актера к Маирко:

"Мне пришлось уйти беременной, так как отец ему сказал, чтоб меня дома не было. Фамилию Милане не давали, боялись, что я что-то отберу у них. Я была матерью-одиночкой, а он ее удочерил только в шесть лет".

Как призналась Ирина, артист не только не оказывает материальной помощи наследнице, но также не проявляет желания общаться с ней. Маирко рассказала, что в этом году Виталий даже не поздравил Милану с днем рождения.

Однако даже без поддержки Гогунского Ирина и ее дочь не нуждаются в деньгах. В этом году Маирко приобрела для себя и Миланы квартиру в Москве, а также таунхаус за 30 миллионов рублей.