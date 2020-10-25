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Беременность

«Существую в семье как какая-то мебель»: экс-супруга Гогунского высказалась о браке с актером 

Мира Маркина 9 часов назад
«Существую в семье как какая-то мебель»
Фото: РИА Новости
Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ откровенно рассказала о браке и разводе с актером.
По словам девушки, отношения с экс-супругом были всегда наполнены стрессом. Развод также не помог Виталию и Ирине установить контакт. Маирко призналась, что после расставания актер потерял всякий интерес к бывшей семье, а сейчас не помогает дочке даже алиментами:

"Мне кажется, я все десять лет только и плакала. В какой-то момент я поняла, что в семье существую как какая-то мебель, в работе мы тоже не схожи. И я приняла решение уйти. Я ушла любя".

Гогунский долгое время оказывался давать дочери Милане свою фамилию и не значился в графе "отец" в свидетельстве о рождении девочки. Всему виной было негативное отношение родителей актера к Маирко:

"Мне пришлось уйти беременной, так как отец ему сказал, чтоб меня дома не было. Фамилию Милане не давали, боялись, что я что-то отберу у них. Я была матерью-одиночкой, а он ее удочерил только в шесть лет".

Как призналась Ирина, артист не только не оказывает материальной помощи наследнице, но также не проявляет желания общаться с ней. Маирко рассказала, что в этом году Виталий даже не поздравил Милану с днем рождения.
Однако даже без поддержки Гогунского Ирина и ее дочь не нуждаются в деньгах. В этом году Маирко приобрела для себя и Миланы квартиру в Москве, а также таунхаус за 30 миллионов рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что вдова Михаила Круга сообщила о разводе с третьим мужем.
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Женский форум
Звёзды , Ирина Маирко , Виталий Гогунский , Михаил Круг , НТВ
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