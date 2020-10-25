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Беременность

Бритни Спирс запретили выходить замуж и рожать детей 

Мира Маркина 1 час назад
Опекуны Бритни Спирс запретили ей выходить замуж и рожать детей.
После нервного срыва в 2007 году певицу признали недееспособной и по сей день она не имеет права распоряжаться своей жизнью. Визажист артистки Макси заявил, что постоянная опека не дает Спирс строить личную жизнь. В недавнем интервью Макси признался, что поп-дива не может самостоятельно принимать решения. По словам визажиста, будни певицы напоминают сериал "Рассказ служанки":

"Она бы уже родила ребенка и вышла бы замуж за Сэма, вокруг нее бы было много друзей, если бы не опека".

По словам Макси, бойфренд Спирс Сэм Асгари не может подробно рассказывать о своих отношениях со звездой из-за соглашения о неразглашении. Возлюбленному Спирс пришлось через многое пройти, чтобы начать встречаться с певицей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, почему Борисова не спешит выйти замуж.
Звёзды , Видео , Бритни Спирс
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