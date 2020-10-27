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Беременность

«Что же ты наделала, тельняшка черно-белая»: что стало со звездой 90-х Лазаревой 

Полина Алферова 3 часа назад
Обаятельная блондинка запомнилась в девяностые своим разухабистым шлягером про «Тельняшку». Даже то обстоятельство, что некоторые зрители иногда путали ее с другими известными эстрадными блондинками той поры — Аленой Апиной и Татьяной Овсиенко — не сказывалось на ее популярности. Однако как и многие другие звезды девяностых, в нулевые она постепенно исчезла из теле— и радиоэфиров. Как сейчас выглядит Светлана Лазарева — в фотогалерее «Рамблера».
Светлана Юрьевна Лазарева родилась 24 апреля 1962 года в городе Верхний Уфалей. Ее отец был заслуженным работником культуры РСФР, директором Дома культуры и руководителем городского духового оркестра. Мать была худруком Дома культуры. У Светланы также есть сестра.
Неудивительно, что с детства Светлана увлеклась творчеством и решила стать артисткой. Она занималась бальными танцами, пением, играла в театральной студии. Спустя некоторое время семья переехала на Кубань. Там Юрий Иванович создал духовой оркестр. Ансамбль попал в эфир популярной музыкальной программы «Шире круг». Там же зрители впервые увидели юную Светлану, которая исполнила песню Людмилы Сенчиной.
После окончания школы Лазарева стала солисткой ансамбля «Кубаночка», а в 1983 году композитор Теодор Ефимов пригласил ее в популярный ВИА «Синяя птица». В 1988 году певица решила попробовать себя в другом жанре и вместе с Ладой Дэнс и Алиной Витебской создала группу «Женсовет».
А в 1990 году Светлана начала сольную карьеру, выпустив первый альбом «Давай поженимся». За десять лет она выпустила еще три альбома, в том числе и знаменитую «Тельняшку». В начале двухтысячных годов вышли еще два альбома. Кроме того, одно время Лазарева была ведущей «Утренней почты».
Светлана дважды была замужем. Ее первым мужем стал поэт-песенник Симон Осиашвили, с которым она познакомилась во время работы в «Синей птице». Второй муж — бизнесмен Валерий Кузьмин. В браке с ним Светлана родила долгожданную дочь Наталью, названную так в честь подруги — певицы Натальи Ветлицкой, которая также стала крестной матерью девочки. После 19 лет совместной жизни Светлана и Валерий развелись.
Сейчас певица продолжает гастролировать по стране с сольными и сборными концертами, выступает в колониях и домах престарелых. Светлана превосходно выглядит и регулярно радует поклонников новыми фотографиями в своем аккаунте.
Видео дня. Харламов рассказал, из-за чего расстался с Асмус
Женский форум 2
Звёзды , Фото , лада Дэнс , Симон Осиашвили , Людмила Сенчина , Валерий Кузьмин , Наталья Ветлицкая , Татьяна Овсиенко , Светлана Лазарева
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