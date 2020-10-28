Почему вновь заговорили об интрижках Магомаева 

Ролик рассказывает о новом скандале, который разгорелся вокруг имени певца Муслима Магомаева. Артист ушёл из жизни 12 лет назад. Он слыл образцовым семьянином: больше 30 лет Магомаев прожил с коллегой Тамарой Синявской. Их браком восхищались и знакомые, и поклонники, но даже сейчас, спустя 12 лет после ухода музыканта, то и дело появляются грязные сплетни об интрижках Магомаева. Кто затевают разборку сейчас, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что продюсер Лободы прокомментировала слухи о романе с певицей.