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Беременность

Почему вновь заговорили об интрижках Магомаева 

Елена Красовская 3 часа назад
Ролик рассказывает о новом скандале, который разгорелся вокруг имени певца Муслима Магомаева. Артист ушёл из жизни 12 лет назад. Он слыл образцовым семьянином: больше 30 лет Магомаев прожил с коллегой Тамарой Синявской. Их браком восхищались и знакомые, и поклонники, но даже сейчас, спустя 12 лет после ухода музыканта, то и дело появляются грязные сплетни об интрижках Магомаева. Кто затевают разборку сейчас, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что продюсер Лободы прокомментировала слухи о романе с певицей.
Звёзды , Видео , Любовь , Муслим Магомаев , Тамара Синявская
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