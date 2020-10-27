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Беременность

Очередная актриса объявила себя любовницей Тарзана 

Анастасия Иванова 1 час назад
Обнаружилась еще одна любовница Тарзана
Фото: кадр из передачи "Осторожно, Собчак"
Скандал вокруг измен Тарзана постепенно начинает набирать обороты. Точнее в ней появилась новая героиня, актриса и тренер по технике речи приняла участие в программе "На самом деле". Там она заявила, что у нее с артистом была многолетняя любовная связь.
В ходе программы девушка заявила, что познакомилась с Тарзаном, когда преподавала ему технику речи для спектакля "Казанова". По ее словам, деловые отношения быстро переросли в любовные.
Собеседница подчеркнула, что не собирается ничего никому доказывать, ей не хочется разрушать чужую семью. Поведение "прошлой" участницы любовного треугольника девушка осуждает.
Кроме того, женщина обнародовала и переписку якобы между ней и супругом Королевой. Там он называл ее "котиком" и шутил на откровенные темы. Она призналась, что интим с Тарзаном у нее был несколько раз в течение полутора лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что любовница Тарзана осудила Королеву.
Женский форум
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