Сергей Жигунов снова развелся с женой 

Смотрите ролик и узнайте о новом повороте в личной жизни актёра и режиссёра Сергея Жигунова. На днях стало известно, что Жигунов развёлся с женой Верой Новиковой. Это уже второй развод пары: первый случился в 2007 году, когда Сергей, прожив с Верой более 20 лет, ушёл к коллеге по сериалу Анастасии Заворотнюк. Когда роман с Заворотнюк сошёл на нет, Жигунов вернулся к жене, и в 2009 году они снова заключили брак. Сейчас Жигунов опять оставил жену ради новой любви.
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