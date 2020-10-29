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Беременность

Сергей Жигунов снова развелся с женой 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите ролик и узнайте о новом повороте в личной жизни актёра и режиссёра Сергея Жигунова. На днях стало известно, что Жигунов развёлся с женой Верой Новиковой. Это уже второй развод пары: первый случился в 2007 году, когда Сергей, прожив с Верой более 20 лет, ушёл к коллеге по сериалу Анастасии Заворотнюк. Когда роман с Заворотнюк сошёл на нет, Жигунов вернулся к жене, и в 2009 году они снова заключили брак. Сейчас Жигунов опять оставил жену ради новой любви.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Собчак угрожают кавказцы.
Звёзды , Видео , Любовь , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Вера Новикова
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