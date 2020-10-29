Продюсер и артист Бари Алибасов вновь объявил о предстоящем разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной. И недавно в СМИ появилась информация о том, что у Алибасова появилась молодая девушка по имени Виктория, которая ставит ему уколы и даже танцует перед ним танец живота. Teleprogramma.pro решила подробнее расспросить о новой избраннице продюсера Алибасова-младшего.

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Сын артиста рассказал, что в жизни его отца действительно появилась некая Виктория:

«Сейчас же Бари Каримович завел себе какую-то помощницу Викторию. (...) Вчера я прилетал в Москву буквально на несколько часов. Так вот, папа был навеселе в половине десятого, и дома была она. Я не думаю, что помощница останется в такое время просто так».

Алибасов-младший также признался, что с молодой девушкой продюсеру будет гораздо лучше, чем с пожилой:

«Поэтому он имеет право быть обобранным молодой девушкой, которая делает ему массаж, а не сваливать в больницу при любом удобном случае. Меня заботит только то, чтобы отец был счастлив, здоров, а его наследство не досталось бы всяким прощелыгам».

Он поделился, что однажды увидел Викторию в спальне:

«Я стараюсь в личную жизнь отца не въезжать. Ну, молоденькая, фигуристая, меньше 30 лет. Она моложе его первой жены. Я понял, что ему хорошо. Мы обнялись, поцеловались, и я больше никуда не заходил».

При этом сын артиста признался, что все равно переживает за состояние своего отца: