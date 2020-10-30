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Беременность

Герцег высказалась о слухах о романе с Меладзе 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Герцег высказалась о романе с Меладзе
Фото: @erikaherceg
Когда Эрика Герцег ушла из "ВИА Гры", появились слухи о том, что виной этому стала ревность Веры Брежневой, которая думала, что у Константина Меладзе роман с Герцег. Певица прокомментировала эту ситуацию. Об этом она рассказала в шоу Balu KZ.
Герцег поведала, что она состоит в отношениях уже три года с бизнесменом, имя которого не называет. Слухи о ее связи с Меладзе появились, когда она уже была вместе с другим мужчиной.

«Я прочитала об этом, когда уже собиралась спать. Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо. Я поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала. Он посмотрел, что про меня пишут и сказал: "Радуйся бесплатному пиару! Тебе даже платить ничего не надо!" Меня раздражали вопросы про Костю, вот честно, но у меня все равно спрашивали про него. Не знаю, кому надо было распускать такие слухи», — рассказала Герцег.

Певица также высказалась о конкуренции с Верой Брежневой. После ухода из "ВИА Гры" Герцег уехала в Казахстан. Некоторые поклонники были уверены, что это произошло из-за связи с Меладзе и ревности Брежневой.

«Я не знаю Веру близко, только могу сказать: она мудрая женщина, у нее семья, проекты. Она большая молодец. Ну какая я ей конкурентка?! Мне никогда не хотелось чужого счастья и успеха, я заберу только свое. Думаю, что Вера занимается своими делами. Уверена, что когда она увидела новость о нашем с Костей романе, ей было очень неприятно!»

Ранее "Рамблер" сообщал, что сын Бари Алибасова рассказал о романе отца с молодой девушкой.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
Женский форум
Звёзды , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Вера Брежнева , Бари Алибасов
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