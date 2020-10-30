Герцег высказалась о романе с Меладзе

Герцег поведала, что она состоит в отношениях уже три года с бизнесменом, имя которого не называет. Слухи о ее связи с Меладзе появились, когда она уже была вместе с другим мужчиной.

«Я прочитала об этом, когда уже собиралась спать. Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо. Я поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала. Он посмотрел, что про меня пишут и сказал: "Радуйся бесплатному пиару! Тебе даже платить ничего не надо!" Меня раздражали вопросы про Костю, вот честно, но у меня все равно спрашивали про него. Не знаю, кому надо было распускать такие слухи», — рассказала Герцег.

Певица также высказалась о конкуренции с Верой Брежневой. После ухода из "ВИА Гры" Герцег уехала в Казахстан. Некоторые поклонники были уверены, что это произошло из-за связи с Меладзе и ревности Брежневой.