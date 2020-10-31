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Фото Валерии в купальнике смутило фанатов

Мира Маркина
2 часа назад
52-летняя Валерия опубликовала фото в купальнике и вызвала неоднозначную реакцию общественности.
Валерия в бикини смутила фанатов
Фото: @valeriya@valeriya
В данный момент певица вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным отдыхает в ОАЭ. Артистка регулярно делится снимками с отдыха, а на днях опубликовала кадр, на котором предстала в бикини.
@valeriya
Одни фанаты восхитились фигурой Валерии, которая готовится стать бабушкой, другие же раскритиковали звезду (авторская орфография и пунктуация сохранена - прим. ред.):
«Красотуля, стройнуля, юморнуля и просто вау», «Вы себе явно льстите хэштегом тощая, живот втянули видно же», «Валерия – красотка, всем бы девушкам выглядеть так же, как вы», «Вы такая красивая, прям глаз не оторвать», «Валерия, отличная фигура».
Многие также обрушились на певицу и ее мужа за то, что те уехали отдыхать в ОАЭ, хотя еще недавно жаловались на отсутствие работы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Валерия станет бабушкой.
Звёзды,Иосиф Пригожин,
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