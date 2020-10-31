Валерия в бикини смутила фанатов

Одни фанаты восхитились фигурой Валерии, которая готовится стать бабушкой, другие же раскритиковали звезду (авторская орфография и пунктуация сохранена - прим. ред.):

Многие также обрушились на певицу и ее мужа за то, что те уехали отдыхать в ОАЭ, хотя еще недавно жаловались на отсутствие работы.