52-летний поэт Дмитрий Быков стал отцом 

52-летний поэт Дмитрий Быков и его 23-летняя супруга, писательница Екатерина Кевхишвили, стали родителями. Об этом они сообщили на странице Дмитрия в Facebook, опубликовав селфи из роддома.
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Сегодня у нас родился сын!,
— подписал снимок Быков.
Этот ребенок стал третьим для Дмитрия, а для Екатерины — первенец. Имя новорожденного пока неизвестно.
Дочь Быкова Евгения и сын Андрей родились от его союза с писательницей Ириной Лукьяновой. Но брак распался.
Быков и Кевхишвили поженились в 2019 году после нескольких лет отношений.
Ранее "Рамблер" писал, что Топурия высказалась про слухи о беременности.