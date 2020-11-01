52-летний поэт Дмитрий Быков стал отцом 

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52-летний поэт Дмитрий Быков и его 23-летняя супруга, писательница Екатерина Кевхишвили, стали родителями. Об этом они сообщили на странице Дмитрия в Facebook, опубликовав селфи из роддома.

Соцсети

Сегодня у нас родился сын!,

— подписал снимок Быков.

Этот ребенок стал третьим для Дмитрия, а для Екатерины — первенец. Имя новорожденного пока неизвестно.

Быков и Кевхишвили поженились в 2019 году после нескольких лет отношений.