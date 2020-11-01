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Беременность

52-летний поэт Дмитрий Быков стал отцом 

Стелла Шмель 2 часа назад
52-летний поэт Дмитрий Быков стал отцом
Фото: globallookpress.com
52-летний поэт Дмитрий Быков и его 23-летняя супруга, писательница Екатерина Кевхишвили, стали родителями. Об этом они сообщили на странице Дмитрия в Facebook, опубликовав селфи из роддома.
Соцсети

Сегодня у нас родился сын!,

— подписал снимок Быков.
Этот ребенок стал третьим для Дмитрия, а для Екатерины — первенец. Имя новорожденного пока неизвестно.
Дочь Быкова Евгения и сын Андрей родились от его союза с писательницей Ириной Лукьяновой. Но брак распался.
Быков и Кевхишвили поженились в 2019 году после нескольких лет отношений.
Ранее "Рамблер" писал, что Топурия высказалась про слухи о беременности.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
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