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Беременность

Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца 

Елена Красовская 1 час назад
Видео рассказывает об исчезновении Андрея Губина, популярного в девяностые-нулевые исполнителя. Когда-то Андрей был всеобщим любимцем, но потом его популярность начала снижаться. Несколько лет назад Губин вновь появился на публике и неприятно поразил общественность изменившейся внешностью. Но в последние два месяца от артиста нет вообще никаких вестей, и даже продюсер 46-летнего Губина не может с ним связаться.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Михалков вмешался в конфликт вокруг квартир Баталова.
Звёзды , Видео , Андрей Губин
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