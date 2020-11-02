Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца 

Видео рассказывает об исчезновении Андрея Губина, популярного в девяностые-нулевые исполнителя. Когда-то Андрей был всеобщим любимцем, но потом его популярность начала снижаться. Несколько лет назад Губин вновь появился на публике и неприятно поразил общественность изменившейся внешностью. Но в последние два месяца от артиста нет вообще никаких вестей, и даже продюсер 46-летнего Губина не может с ним связаться.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Михалков вмешался в конфликт вокруг квартир Баталова.