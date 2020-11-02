Телеведущая Дана Борисова заявила, что ее 13-летнюю дочь избил отец. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Борисовой, девочка пошла в гости к отцу, бабушке и дедушке, которые живут вместе в соседнем с ними жилом комплексе. Как только она вошла, мужчина начал ее оскорблять. Поводом конфликта послужила фотография на аватарке:

"Ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать, а потом набросился, повалил на пол и избил ремнем. ВАЖНО‼️ Бабушка и дедушка в этот момент находились рядом, но когда он стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы НЕ МЕШАТЬ ЕМУ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЁНКА. В результате такого ВОСПИТАНИЯ, у нее полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке" (орфография и пунктуация автора сохранены).

Телеведущая рассказала, что три дня дочка "просто ревела", и они не знали, что делать. Подписчики Даны Борисовой посоветовали снять побои и обратиться в полицию.