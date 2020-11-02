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Беременность

Дана Борисова заявила, что ее дочь избил отец 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Набросился, повалил на пол и избил»
Фото: @danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова заявила, что ее 13-летнюю дочь избил отец. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам Борисовой, девочка пошла в гости к отцу, бабушке и дедушке, которые живут вместе в соседнем с ними жилом комплексе. Как только она вошла, мужчина начал ее оскорблять. Поводом конфликта послужила фотография на аватарке:

"Ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать, а потом набросился, повалил на пол и избил ремнем. ВАЖНО‼️ Бабушка и дедушка в этот момент находились рядом, но когда он стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы НЕ МЕШАТЬ ЕМУ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЁНКА. В результате такого ВОСПИТАНИЯ, у нее полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке" (орфография и пунктуация автора сохранены).

Телеведущая рассказала, что три дня дочка "просто ревела", и они не знали, что делать. Подписчики Даны Борисовой посоветовали снять побои и обратиться в полицию.

«Для начала сесть поговорить. И конечно же обратится к надлежащим органам», «Какой кошмар», «Боже мой, девочку избил папа? Это кошмар, снять побои и обратиться к кому положено», — написали в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в семье Виторгана скандалы на почве ревности.
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