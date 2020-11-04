О романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного в последние несколько месяцев ходит множество слухов. Многие обвиняют актрису в том, что она разрушила семью Прилучного и Муцениеце, в которой подрастают двое детей. А недавно появилась новая информация о том, что Прилучный и Карпович расстались. Этот слух спровоцировал новую волну гнева со стороны недоброжелателей девушки, заявивших, что актриса ведет себя, как собака на сене: семью разрушила и сама с Павлом не осталась.

Мирослава долго не реагировала на слухи, предпочитая хранить молчание, но, наконец, решила поставить хейтеров на место и разъяснить ситуацию.

На личной странице в социальной сети Карпович опубликовала интригующий снимок, сопроводив его не менее интересным комментарием.

Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно и щедро поливают. Играют в Богов и судят меня. Прошу Вас, пощадите Ваши души, Вы ничего не знаете, и даже представить себе не можете, Бог сам меня рассудит, не отнимайте у него его работу. Могу лишь сказать, что совесть моя чиста и да, моя Мама научила меня не брать чужого. Пусть не всем земным жителям это видно, но сверху все всё отлично разглядели и в курсе моих поступков,

— написала Мирослава.

Фанаты поддержали свою любимицу, посоветовав ей не обращать внимание на продолжающие появляться в Сети слухи.