Моргунова высказалась о своем «алкоголизме» 

Телеведущая Светлана Моргунова опровергла обвинения Владимира Березина в алкоголизме. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Березин заявил, что 80-летняя Моргунова спивается и редко выходит из дома. Диктор удивилась словам коллеги, так как они были в хороших отношениях.
"Он с ума сошел. Это неправда. Я возмущена. Я не знаю, почему он так сказал. Он мне не звонил в последнее время. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях. Я сижу дома. У меня такое несчастье. Мне никакая помощь не нужна", — высказалась телеведущая.
В мае этого года у Светланы Моргуновой умер от коронавируса единственный сын Максим.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Шмыкова из сериала «Чики» рассказала о своей любви к алкоголю.