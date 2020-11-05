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Беременность

Моргунова высказалась о своем «алкоголизме» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Моргунова высказалась о своем «алкоголизме»
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Светлана Моргунова опровергла обвинения Владимира Березина в алкоголизме. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Березин заявил, что 80-летняя Моргунова спивается и редко выходит из дома. Диктор удивилась словам коллеги, так как они были в хороших отношениях.

"Он с ума сошел. Это неправда. Я возмущена. Я не знаю, почему он так сказал. Он мне не звонил в последнее время. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях. Я сижу дома. У меня такое несчастье. Мне никакая помощь не нужна", — высказалась телеведущая.

В мае этого года у Светланы Моргуновой умер от коронавируса единственный сын Максим.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Шмыкова из сериала «Чики» рассказала о своей любви к алкоголю.
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