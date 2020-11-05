Моргунова высказалась о своем «алкоголизме» 

Березин заявил, что 80-летняя Моргунова спивается и редко выходит из дома. Диктор удивилась словам коллеги, так как они были в хороших отношениях.

"Он с ума сошел. Это неправда. Я возмущена. Я не знаю, почему он так сказал. Он мне не звонил в последнее время. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях. Я сижу дома. У меня такое несчастье. Мне никакая помощь не нужна", — высказалась телеведущая.

В мае этого года у Светланы Моргуновой умер от коронавируса единственный сын Максим.