Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Беременность

Борисова рассказала о состоянии избитой отцом дочери 

Анастасия Иванова 43 минуты назад
«Боится, что папа не захочет с ней общаться»
Фото: @danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова рассказала о самочувствии 13-летней дочери Полины, которую избил отец. Она записала Stories в своем Instagram-аккаунте.
По словам Даны Борисовой, девочка очень переживает из-за произошедшего и чувствует себя виноватой:

"Дочка боится, что папа ее теперь накажет за то, что мы об этом рассказали, и не захочет больше общаться".

Телеведущая прикрепила фото синяков на теле дочери. Кроме того, она рассказала, что после произошедшего отец девочки не вышел на связь:

"Самое страшное, что избиение произошло в пятницу, и до сих пор ни папа, ни дедушка с бабушкой ни разу ей не набрали, не спросили, как дела, не извинились, просто чудовища, чудовищная ситуация".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Дана Борисова заявила, что ее дочь избил отец.
Видео дня. Как утеплить пластиковое окно на зиму
Звёзды , Дана Борисова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Сын певицы Жасмин оскандалился из-за штрафов
03:14
Сын певицы Жасмин оскандалился из-за штрафов
Звёзды
Орбакайте готовится играть очередную свадьбу
02:34
Орбакайте готовится играть очередную свадьбу
Звёзды Любовь
Телесваха Сябитова показала, какой была в молодости
03:08
Телесваха Сябитова показала, какой была в молодости
Звёзды Красота
Как утеплить пластиковое окно на зиму
03:06
Как утеплить пластиковое окно на зиму
Дом и сад
Что стало с популярными российскими группами 90-х
04:31
Что стало с популярными российскими группами 90-х
Звёзды
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
02:57
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
Звёзды Любовь
Звездные мужчины, которые решились на пластику
03:10
Звездные мужчины, которые решились на пластику
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение