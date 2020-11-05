«Боится, что папа не захочет с ней общаться»

Телеведущая Дана Борисова рассказала о самочувствии 13-летней дочери Полины, которую избил отец. Она записала Stories в своем Instagram-аккаунте.
По словам Даны Борисовой, девочка очень переживает из-за произошедшего и чувствует себя виноватой:
"Дочка боится, что папа ее теперь накажет за то, что мы об этом рассказали, и не захочет больше общаться".
Телеведущая прикрепила фото синяков на теле дочери. Кроме того, она рассказала, что после произошедшего отец девочки не вышел на связь:
"Самое страшное, что избиение произошло в пятницу, и до сих пор ни папа, ни дедушка с бабушкой ни разу ей не набрали, не спросили, как дела, не извинились, просто чудовища, чудовищная ситуация".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Дана Борисова заявила, что ее дочь избил отец.