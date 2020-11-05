В Сети оценили новую жену Кончаловского

Режиссер Егор Кончаловский не часто показывает свою личную жизнь на публику, однако на днях он порадовал фанатов новым фото своей супруги Ирины Леоновой.
@egorkonchalovsky
«Любимая», — трогательно подписал фото Кончаловский.
Конечно, пользователи Сети начали сравнивать 36-летнюю Леонову с бывшей возлюбленной Кончаловского актрисой Любовью Толькалиной, с которой он прожил 20 лет.
«Люба Толкалина не хуже», «Как будто сестра Любы», «Толкалина мне больше нравилась», — писали читатели.
Однако остальные тактично похвалили выбор режиссера.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Любовь Успенская решила взять ребенка из детдома.