«В 75 не может быть сына»: Степаненко мстит Петросяну

Заодно, этот вброс будет выгоден в будущем. И Степаненко, и дочь Виктория надеются пережить Ваганыча, а потом делить его наследство в суде. Покажут там публикации в СМИ и спросят: а имеет ли право на долю ребенок, чья мать, возможно, зачала его не от Петросяна, а от какого-то донора?".