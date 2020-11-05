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Беременность

«В 75 у тебя не может быть сына»: в Сети считают, что Степаненко травит Петросяна 

Диана Товсепова 2 часа назад
«В 75 не может быть сына»: Степаненко мстит Петросяну
Фото: @bruhunova
В Сети появились слухи о том, что новорожденный малыш в семье Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой может быть вовсе не кровным сыном юмориста.

«Дочь Петросяна тоже не верит, что в 75 лет ее отец сумел зачать, — рассказали в окружении Викторины Петросянц. — Да, юридически он отец ребенка, оформил его на себя. Но, согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям?

Мы опросили репродуктологов, и оказалось, что применение донорских клеток у возрастных пар стало просто рядовым явлением…

Учитывая, сколько раз Брухунова темнила и отрицала рождение ребенка, мы не ждем от нее правды. А Евгению Вагановичу для своего спокойствия советуем провести ДНК-тест!», — пишут в СМИ.

Эти слухи прокомментировала скандальный блогер Лена Миро, которая считает, что такими слухами семья Петросяна мстит ему за уход к молодой женщине:

"Да какие там у него могут быть сперматозоиды? Вялые, слабые, генетически мутировавшие, в силу возраста! Сам ли Петросян зачал? А если Брухунова сделала ЭКО? Так ведь никто тебе, старый дурак, не скажет, чей был генетический материал…

Ситуация, когда старая брошенная жена травит бывшего мужа, нашедшего счастье, в принципе не нова. Цель бабы, как мне кажется, сжить со света супруга — банальная месть это, наследство ли, или что-то другое, неважно.

Важен процесс. Он омерзителен. Я отдала тебе лучшие годы, а ты посмел на старости лет обрести счастье на стороне — мерзавец!".

По мнению блогера, такие слухи пускают бывшая жена Петросяна Елена Степаненко и его дочь с целью унизить юмориста и посеять в его голове сомнения:

"Как мне кажется, в идеале, заставить Петросяна нервничать, сомневаться, а заодно его опозорить.

Мол, в 75 у тебя не может быть сына. Твоя-то коварная разлучница обманула тебя!

Заодно, этот вброс будет выгоден в будущем. И Степаненко, и дочь Виктория надеются пережить Ваганыча, а потом делить его наследство в суде. Покажут там публикации в СМИ и спросят: а имеет ли право на долю ребенок, чья мать, возможно, зачала его не от Петросяна, а от какого-то донора?".

Миро считает, что Евгения Вагановича "натурально травят".

"Если человек, избавившись от старой жены, счастлив, то доводить его всё же не стоит.

Что, по мнению Степаненко, Петросян должен быть делать? Продолжать жить отдельно, зарабатывать деньги, а потом оставить все Елене, умерев несчастным человеком?

Так, что ли? Ну, ладно — сама Степаненко, а дочь? Виктория — разве деньги отца принадлежат не ему, а тебе? Счастье отца для тебя ровным счётом ничего не значит? Мол, давай, помирай скорее, а наследство не разбазаривай?", — считает Лана Миро.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Любовь Успенская хочет заняться усыновлением ребенка из сиротского дома.
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Звёзды , Елена Степаненко , Любовь Успенская , Евгений Петросян , Лена Миро
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