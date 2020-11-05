«В 75 не может быть сына»: Степаненко мстит Петросяну

«Дочь Петросяна тоже не верит, что в 75 лет ее отец сумел зачать, — рассказали в окружении Викторины Петросянц. — Да, юридически он отец ребенка, оформил его на себя. Но, согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям?
Мы опросили репродуктологов, и оказалось, что применение донорских клеток у возрастных пар стало просто рядовым явлением…
Учитывая, сколько раз Брухунова темнила и отрицала рождение ребенка, мы не ждем от нее правды. А Евгению Вагановичу для своего спокойствия советуем провести ДНК-тест!», — пишут в СМИ.
"Да какие там у него могут быть сперматозоиды? Вялые, слабые, генетически мутировавшие, в силу возраста! Сам ли Петросян зачал? А если Брухунова сделала ЭКО? Так ведь никто тебе, старый дурак, не скажет, чей был генетический материал…
Ситуация, когда старая брошенная жена травит бывшего мужа, нашедшего счастье, в принципе не нова. Цель бабы, как мне кажется, сжить со света супруга — банальная месть это, наследство ли, или что-то другое, неважно.
Важен процесс. Он омерзителен. Я отдала тебе лучшие годы, а ты посмел на старости лет обрести счастье на стороне — мерзавец!".
"Как мне кажется, в идеале, заставить Петросяна нервничать, сомневаться, а заодно его опозорить.
Мол, в 75 у тебя не может быть сына. Твоя-то коварная разлучница обманула тебя!
Заодно, этот вброс будет выгоден в будущем. И Степаненко, и дочь Виктория надеются пережить Ваганыча, а потом делить его наследство в суде. Покажут там публикации в СМИ и спросят: а имеет ли право на долю ребенок, чья мать, возможно, зачала его не от Петросяна, а от какого-то донора?".
"Если человек, избавившись от старой жены, счастлив, то доводить его всё же не стоит.
Что, по мнению Степаненко, Петросян должен быть делать? Продолжать жить отдельно, зарабатывать деньги, а потом оставить все Елене, умерев несчастным человеком?
Так, что ли? Ну, ладно — сама Степаненко, а дочь? Виктория — разве деньги отца принадлежат не ему, а тебе? Счастье отца для тебя ровным счётом ничего не значит? Мол, давай, помирай скорее, а наследство не разбазаривай?", — считает Лана Миро.