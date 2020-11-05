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Беременность

Равшана Куркова добавила интриги к слухам о беременности 

Диана Товсепова 32 минуты назад
Куркова добавила интриги к слухам о беременности
Фото: @rav_shana
Сорокалетняя актриса Равшана Куркова, сбила с толку поклонников новой публикацией после слухов о том, что она скоро впервые станет матерью.
Так, актриса опубликовала в Instagram романтичное фото, на котором она смотрит вдаль на фоне морских волн.
@rav_shana

«Фото сделано в январе. Впереди очень странный, сложный и совершенно удивительный год, но я об этом ещё не знаю. Здесь мы просто смотрим с океаном друг на друга…», ― подписала фото актриса.

Прочитав загадочную подпись, поклонники начали поздравлять актрису с радостным событием, намекая на скорое рождение первенца:

«А мы все знаем. Все, все получится!», «Равшана, будьте счастливы! Вы этого заслуживаете. Любуюсь и восхищаюсь Вами!», «Вас можно поздравить?».

Ранее "Рамблер" рассказывал о слухах о новой семье Евгения Петросяна.
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