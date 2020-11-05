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Беременность

«Выкручиваюсь и экономлю»: Буланова о крахе артистов из-за пандемии 

Диана Товсепова 2 часа назад
«Выкручиваюсь и экономлю»: Буланова о крахе артистов
Фото: @buslya
Певица Татьяна Буланова рассказала, как у звезд обстоят дела с финансами во время пандемии. Женщина призналась что выступлений нет и никакой поддержки от государства тоже. Артистам приходится непросто, и станет езще хуже, если театры и кино снова закроются.

«Это самый незащищенный слой населения, потому что у них нет пособий или дотаций каких-то, зарабатывают только живыми выступлениями», — объяснила Буланова в беседе с Teleprogramma.pro.

Звезда рассказывает, что уже привыкла экономить, потому как финансовое положение остается нестабильным. Но с «голоду никто не умер» — денег на жизнь все-таки хватает. К тому же, Булановаполучает алименты на младшего ребенка.

«Выкручиваюсь. И экономлю, и получаю алименты на младшего ребенка. С голоду никто не умер. Да, было тяжело, но ведь как и всем остальным», — рассказала артистка.

Она также отметила, что никогда «не жаловалась на плохое финансовое состояние».
Ранее "Рамблер" сообщал о слухах о беременности Равшаны Курковой.
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Звёзды , Татьяна Буланова
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