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Как сейчас выглядит звезда 90-х Лада Дэнс 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Лада Дэнс (Волкова) была одной из самых популярных артисток в 90-е-2000-е годы. Яркая брюнетка с эффектной внешностью, выйдя на сцену, покорила российскую эстраду и завоевала любовь фанатов. Поклонники пишут, что 54-летняя Лада Дэнс не сильно изменилась за 30 лет. "Рамблер" собрал галерею фото звезды в молодости и сейчас.
Музыкальная карьера Лады Дэнс началась с трио «Женсовет», которое в 1988 году она сформировала вместе с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. Девушки познакомились на финальном концерте фестиваля Юрмала-88.
После распада группы певица начала выступать сольно. В 1992 году вышел ее первый хит «Девочка-ночь». После чего Лада Дэнс стала настоящей звездой диско. Она регулярно появлялась на телевидении и ездила на гастроли.
Параллельно Лада Дэнс снималась в кино и выступала в качестве фотомодели. В 1996 году певица появилась на обложке журнала Playboy.
Сейчас певица продолжает заниматься музыкой и выступать на сцене. В 2019 году вышла последняя песня Лады Дэнс под названием "Нефть". Клип в сельском стиле снимали в конюшне: под ногами артистки лежит навоз, а на фоне — рабочие с тележками.

"Это ТОП. Иронично и правда, качает. А сама Лада в отличной форме", "Молодец Лада! Сейчас можно засветится только самоиронией и юмором! Очень классно! Ждем еще таких шедевров!", "Гениально! Лада, ты супер по прежнему", — обрадовались возвращению Дэнс поклонники.

Кстати, во время самоизоляции 54-летняя певица освоила пилон.
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Женский форум 2
Звёзды , Фото , лада Дэнс , Светлана Лазарева
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