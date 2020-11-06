Лада Дэнс (Волкова) была одной из самых популярных артисток в 90-е-2000-е годы. Яркая брюнетка с эффектной внешностью, выйдя на сцену, покорила российскую эстраду и завоевала любовь фанатов. Поклонники пишут, что 54-летняя Лада Дэнс не сильно изменилась за 30 лет. "Рамблер" собрал галерею фото звезды в молодости и сейчас.

Музыкальная карьера Лады Дэнс началась с трио «Женсовет», которое в 1988 году она сформировала вместе с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой . Девушки познакомились на финальном концерте фестиваля Юрмала-88.

После распада группы певица начала выступать сольно. В 1992 году вышел ее первый хит «Девочка-ночь». После чего Лада Дэнс стала настоящей звездой диско. Она регулярно появлялась на телевидении и ездила на гастроли.

Параллельно Лада Дэнс снималась в кино и выступала в качестве фотомодели. В 1996 году певица появилась на обложке журнала Playboy.

Сейчас певица продолжает заниматься музыкой и выступать на сцене. В 2019 году вышла последняя песня Лады Дэнс под названием "Нефть". Клип в сельском стиле снимали в конюшне: под ногами артистки лежит навоз, а на фоне — рабочие с тележками.

"Это ТОП. Иронично и правда, качает. А сама Лада в отличной форме", "Молодец Лада! Сейчас можно засветится только самоиронией и юмором! Очень классно! Ждем еще таких шедевров!", "Гениально! Лада, ты супер по прежнему", — обрадовались возвращению Дэнс поклонники.

Кстати, во время самоизоляции 54-летняя певица освоила пилон.