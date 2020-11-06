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Тина Канделаки показала «жуткие» фотографии 

Анастасия Иванова 18 минут назад
Телеведущая Тина Канделаки считается одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. И на днях звезда решила разрушить свой безупречный образ неудачными фотографиями в Instagram.
Канделаки рассказала, что многие привыкли удалять неудачные кадры, а не выставлять на всеобщее обозрение:

«Если вы вдруг думаете, что для своих фотографий в Инстаграме я долго и мучительно позирую, это не так. Из-за плотного графика все происходит на лету. Так что неудачных кадров у меня хватает. И в сторону смотрю, и замечтаться могу, и на полуслове мой помощник меня ловит».

Такой поступок восхитил поклонников телеведущей. Они отметили, что на это способна только уверенная в себе женщина.
Ранее «Рамблер» писал о том, что мама Тимати оправдалась за дружбу с сыновьями.
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Звёзды , Фото , Тина Канделаки , Тимати
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