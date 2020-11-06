«Если вы вдруг думаете, что для своих фотографий в Инстаграме я долго и мучительно позирую, это не так. Из-за плотного графика все происходит на лету. Так что неудачных кадров у меня хватает. И в сторону смотрю, и замечтаться могу, и на полуслове мой помощник меня ловит».