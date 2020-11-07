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Звезды с андрогинной внешностью
Passion.ru
2 часа назад
Андрогинами называют людей, наделенных внешними признаками обоих полов, объединяющих в себе оба пола. Мы выбрали знаменитых девушек, которые с удовольствием выглядят как мужчины. И делают это эффектно!
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Тильда Суинтон, которой 5 ноября исполнилось шестьдесят лет, по-прежнему выглядит как человек без возраста и... гендерной принадлежности.
Фото:
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Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы, стала одеваться более дерзко и необычно и... начала встречаться с девушками.
Фото:
Passion.ru
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Гленн Клоуз одинаково шикарно удаеются роли мужчин и женщин, она с легкостью наряжается в платья и красится и позирует фотографам в мужским костюмах без макияжа. Идеальная актриса!
Фото:
Passion.ru
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Лаура Перголицци, выступающая под псевдонимом LP, прославилась после выхода песни и клипа Lost on You. Острые черты лица, мальчишеское худощавое телосложение, короткие кудрявые волосы и мужская одежда делают LP яркой представительницей знаменитостей с андрогинной внешностью.
Фото:
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Элли Джексон, выступающая под псевдонимом La Roux, любит эксплуатировать свой андрогинный образ, лавируя между поклонниками обоих полов. Прически и одежда помогают певице вводить всех в замешательство.
Фото:
Passion.ru
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Одна из самых успешных и ярких моделей Агнесс Дейн стала успешной благодаря своему андрогинному образу и дерзкому стилю. Агнесс обожает тяжелые ботинки, рваные джинсы, необычные платья и короткие стрижки.
Фото:
Passion.ru
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Скандинавскую модель Эрику Линдер часто сравнивают с молодым Леонардо Ди Каприо. Сама она дерзеко заявляет, что из-за слишком богатого воображения не может ограничивать себя принадлежностью к одному полу. Эрика с легкостью демонстрирует мужскую одежду и снимается в провокационных ролях.
Фото:
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Хлоя Севиньи не стесняется раздеваться перед камерой и демонстрировать себя во всей красе. С юных лет девушка пробовала себя в качестве модели и актрисы, экспериментируя со своим стилем, подчеркивая свою андрогинную внешность.
Фото:
Passion.ru
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Саманта Ронсон стала известна широкой общественности после романа с актрисой Линдси Лохан. Девушка работает диджеем и любит одеваться и выглядеть так, как будто она родилась мужчиной.
Фото:
Passion.ru
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Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня многим напоминает внешне... мужчину. При этом сама спортсменка и не пытается выглядеть более женственно, выходя в свет в брючных костюмах.
Фото:
Passion.ru
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Патти Смит выпустила альбом «Horses», на обложке которого была похожа на мальчика. Певица встречаласьт с фотографом-гомосексуалистом Робертом Мэпплторпом. В Нью-Йорке 70-х Смит выступала в независимом театре с трансгендерной актрисой Джейн Кантри, совмещая поэзию и панк.
Фото:
Passion.ru
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Солистка группы Eurythmics Энни Леннокс заявила, что не хочет эксплуатировать свою женственность для того, чтобы поклонники любили ее за приятную внешность. Она хотела, чтобы людям была важна не сексуальность, а музыка.
Фото:
Passion.ru
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Модель и певица Грейс Джонс родилась на Ямайке и стала известна во всем мире. Эффектная и статна, Грейс считала себя далекой от стандартов красоты и любила экспериментировать со стилем и заигрывать с внешними проявлениями гендерных принадлженостей.
Фото:
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