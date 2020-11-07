Звезды с андрогинной внешностью

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Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы, стала одеваться более дерзко и необычно и... начала встречаться с девушками.