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«Меня публично унижали»: Караулова рассказала о травле 

Александра Нечаева 31 минуту назад
«Меня публично унижали»
Фото: @yulianna_karaulova
Бывшая участница проекта «Фабрика звезд-5» поделилась личной историей в социальной сети.
На странице певицы появился пост, в котором она призналась, что в детстве вовсе не была популярна и страдала от травли одноклассников. В школе Юлианна была изгоем, ее травили и унижали.

Это коснулось меня, когда мне было 11 лет. Я вернулась в Москву из Болгарии и оказалась в новой школе… Я сильно отличалась на тот момент от остальных, и это стало предметом осуждения, издевательств и насмешек со стороны некоторых ребят,

— вспоминает Караулова.
По словам звезды, одноклассники превратили ее жизнь в настоящий ад, и о том периоде она до сих пор вспоминает с содроганием.

Меня публично унижали, оскорбляли, скидывали мои вещи с парты, доводили до слез и требовали публичного бойкота со стороны других одноклассников,

— рассказывает Юлианна.
Позже звезда узнала, кто был зачинщиком травли: им оказался мальчик, который был в нее влюблен и таким странным образом решил проявить себя. Караулова отмечает, что позже они с этим мальчиком даже неплохо общались.
Обида и страх, по признанию звезды, до сих пор в ней живы. И Юлианна уверена, что игнорировать тему буллинга ни в коем случае нельзя, поскольку травля в детстве может крайне негативно сказаться на психологическом здоровье человека в будущем.

Каждый второй подросток в России в возрасте от 10 до 18 лет сталкивался с травлей в школе. Речь идет не только о психологической агрессии, но и о физической,

— ужасается Караулова статистике и призывает не замалчивать эту крайне важную тему.
Ранее "Рамблер" писал о том, что дочь Климовой согласна встречаться с девушкой.
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