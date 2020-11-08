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Беременность

«Грозит 15 суток ареста»: сын Жасмин задолжал 700 тысяч рублей 

Мира Маркина 2 часа назад
Старшему наследнику Жасмин от первого брака Михаилу Семендуеву грозит арест на 15 суток.
Сын певицы накопил штрафов ПДД на 700 тысяч рублей, и теперь его разыскивают судебные приставы. Всего за молодым человеком числится 567 неоплаченных штрафов: за превышение скорости и парковку в неположенном месте. Все эти штрафы скопились всего за полтора года.
Тем временем Жасмин души не чает в Михаиле:

«С девушками он меня пока не знакомит. Я сказала, что жду жену, а что там у него происходит меня не беспокоит. У него есть квартира. Папа им занимается плотно. Он самодостаточный молодой человек. Сама я с его отцом не общаюсь».

О том, что ждет Семендуева, рассказали юристы:

«Ему грозит арест транспортного средства. Потом счета все арестуют. Приставы имеют право прийти к нему домой и арестовать все имущество. Он не сможет выехать за пределы России. Также его могут арестовать за 15 суток».

Не так давно представитель Михаила заявил, что в ближайшее время мужчина покроет все задолженности. По словам источника, Семендуев полтора года игнорировал штрафы в связи с "некоторыми трудностями".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что стало с мажором-сыном Жасмин.
Женский форум 10
Звёзды , Видео , Михаил Семендуев
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