Яркие романы известной телеведущей Ксении Собчак 

К личности Ксении Собчак всегда было приковано внимание прессы. Сначала она была просто дочерью губернатора Санкт-Петербурга, эпатажной блондинкой и ведущей передачи «Дом-2». А со временем превратилась в серьезного журналиста. «Рамблер» решил вспомнить о романах известной ведущей.

Вячеслав Лейбман

Роман с бизнесменом стал знаковым в жизни Ксении, он одаривал девушку бриллиантами и показал ей Москву. В свою очередь, саму Ксению светской Москве он также продемонстрировал и очень удачно. Будущая звезда быстро поняла, что в родном Питере она не останется.

Александр Шусторович

Следующим героем личной жизни Ксении стал американский бизнесмен Александр Шусторович, которому почти удалось повести Ксению под венец. Молодые люди были вместе около трех лет, а потом решили обручиться, однако за неделю до свадьбы, торжество внезапно отменили. Собчак решила, что не готова к серьезным отношениям.

Генеральный директор радио «Серебряный дождь» Дмитрий Савицкий отличался от всех предыдущих партнеров Ксении. Очевидно, они были ближе идейно, поэтому Собчак всячески подчеркивала серьезность их связи. Однако отношения продлились всего несколько лет.

Горячий танцор покорил сердце Собчак во время съемок. Они пробыли вместе еще пару лет, Ксению вдохновлял пылкий молодой человек, но ни к чему серьезному они так и не пришли.

Затем в жизни Собчак появился актер Максим Виторган, которому не только удалось женить на себе независимую Ксению, так еще и родить совместного ребенка. Ксения впервые оказалась в роли жены, правда, ведущей быстро наскучила эта роль и пара рассталась.

Сегодня Ксения счастлива в браке с театральным режиссером Константином Богомоловым. Будущие супруги познакомились на светском мероприятии и, наверное, Ксения впервые по-настоящему влюбилась. Все окружающие замечают с каким трепетом она смотрит на нынешнего мужа. Надеемся, этот брак станет для Ксении не только счастливым, но и последним.