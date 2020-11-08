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Беременность

На слуху: Малахов выложил селфи в постели, чтобы поддержать Дзюбу 

Полина Алферова 40 минут назад
На слуху: Малахов выложил постельное селфи ради Дзюбы
Фото: @malakhov007
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Казаченко наехала на Борисову из-за уколов красоты

Instagram
Уже который день Дана Борисова не дает покоя Ольге Казаченко. Увидев Ольгу на съемочной площадке, Борисова пришла в ужас. Реальный образ Казаченко, оказывается, сильно отличается от того, что Дана привыкла наблюдать в телевизоре. Борисова обвинила Ольгу, что та пошла по стопам Волочковой и теперь ни дня не может прожить без фотошопа.
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Дочь Глюкозы выгнали из элитной гимназии

@glukozamusic
По словам ее отца, 13-летнюю Лиду исключили из школы "за характер, за нарушение дресс-кода, за то, что она неординарна". Вдобавок ко всему родителям девушки огласили данное решение за неделю до начала учебного года.
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Сыну Жасмин грозит тюрьма

@jasmin
Сын певицы накопил штрафов ПДД на 700 тысяч рублей, и теперь его разыскивают судебные приставы. Всего за молодым человеком числится 567 неоплаченных штрафов: за превышение скорости и парковку в неположенном месте.
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Малахов удивил фанатов снимком в поддержку Дзюбы

@malakhov007
Телеведущий Андрей Малахов выложил в своем микроблоге неожиданный снимок — селфи в постели. Малахов показал бицепсы, но прикрыл грудь одеялом. Публикация сделана телеведущим в знак поддержки Артема Дзюбы, капитана сборной России, который оказался в центре скандала.
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Видео дня. Что будет с телом, если каждый день качать пресс
Женский форум
Звёзды , Андрей Малахов , Дана Борисова , Ольга Казаченко , СБОРНАЯ РОССИИ
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