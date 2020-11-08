На слуху: Малахов выложил постельное селфи ради Дзюбы

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Уже который день Дана Борисова не дает покоя Ольге Казаченко. Увидев Ольгу на съемочной площадке, Борисова пришла в ужас. Реальный образ Казаченко, оказывается, сильно отличается от того, что Дана привыкла наблюдать в телевизоре. Борисова обвинила Ольгу, что та пошла по стопам Волочковой и теперь ни дня не может прожить без фотошопа.

@glukozamusic

По словам ее отца, 13-летнюю Лиду исключили из школы "за характер, за нарушение дресс-кода, за то, что она неординарна". Вдобавок ко всему родителям девушки огласили данное решение за неделю до начала учебного года.

@jasmin

Сын певицы накопил штрафов ПДД на 700 тысяч рублей, и теперь его разыскивают судебные приставы. Всего за молодым человеком числится 567 неоплаченных штрафов: за превышение скорости и парковку в неположенном месте.

@malakhov007