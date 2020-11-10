Звезды, оказавшиеся героями в реальной жизни 

Некоторые знаменитости давно известны своей благотворительной деятельностью, другие же славятся своей порядочностью. Но мы решили вспомнить топ-8 примеров того, когда артисты, предстающие в героических образах на экране, совершали такие поступки и за его пределами.

В 1998 году в Лондоне звезда франшизы «Миссия невыполнима» помог поймать преступников, ограбивших его соседку. Так, Круз услышал крики о помощи женщины, чей дом только что ограбили злоумышленники, забрав с собой драгоценности на $153 тысячи. Не раздумывая Том вместе с телохранителями прыгнул в машину и помог догнать преступников.

На этом геройства звезды в реальной жизни не заканчиваются. Однажды на глазах актера машина сбила женщину. Том поехал вместе с пострадавшей в больницу и, когда узнал, что у женщины не было медицинской страховки, вызвался оплатить ее счет в размере $7 тысяч.

В 2009 году звезда фильма «Солдат Джейн» увидела в Twitter опубликованное незнакомкой сообщение о том, что она планирует свести счеты с жизнью. В то время как многие восприняли эту публикацию как попытку привлечь к себе внимание, Мур отнеслась к словам женщины вполне серьезно, чем и спасла ей жизнь. «Надеюсь, что вы шутите», — ответила Деми и позвонила в полицию, рассказав о твите неизвестной.

Приехавший к 48-летней американке наряд полиции обнаружил ее с пистолетом в руках. Им удалось обезоружить женщину, находящуюся в затяжной депрессии. Позже сержант полиции Ронни Лопез в беседе с CNN заявил, что Мур поступила очень сознательно, предупредив таким образом попытку суицида.

Это случилось во время съемок хоррор-драмы «Война миров Z», действие которой происходит в альтернативной картине мира, столкнувшегося с неизвестным вирусом, превращающим людей в зомби. В картине много массовых сцен с огромным количеством статистов. Во время съемок одного из эпизодов, где в кадре массовка изображала бегущую толпу, одна женщина упала на землю и оказалась прямо под ногами бегущих людей.

Питт заметил случившееся, остановил съемки и помог женщине встать. Вполне вероятно, что артист таким образом спас ей жизнь — история Голливуда знает немало трагических примеров того, как на съемочной площадке от несчастных случаев или человеческой халатности гибли артисты и члены съемочной группы.

Британскую актрису по праву называют «английской розой» — за красоту и элегантность. Но звезда «Титаника» доказала, что красива не только внешне, но и внутренне — она с легкостью готова совершить по-настоящему геройский поступок, рискуя собственной жизнью.

Так, в 2011 году артистка гостила у британского миллиардера и филантропа Ричарда Брэнсона в роскошном особняке стоимостью $70 млн, расположенном на острове в Карибском море. Всего на тот момент в доме находилось порядка 20 человек: Кейт и Ричард со своими семьями, а также обслуживающий персонал. Около 4 часов утра в дом ударила молния и особняк миллиардера загорелся. По свидетельствам очевидцев, Кейт среагировала оперативнее всех: актриса, убедившись, что ее близкие спасены, бросилась в горящий дом, чтобы помочь Брэнсону спасти его 90-летнюю мать.

«Большое спасибо Кейт Уинслет за то, что помогла спасти мою маму в эту чудовищную ночь»,

— написал позже бизнесмен в личном блоге.

В 2012 году журналистка и писательница Лори Пенни написала в своем Twitter сообщение о том, что она «только что была спасена Райаном Гослингом», который, по ее словам, не позволил ей попасть под машину. Оказалось, что британка Лори, прогуливаясь по Нью-Йорку, по привычке начала переходить дорогу в традиционной манере жителей Великобритании, которые привыкли к левостороннему движению. Из-за этого Пенни чуть было не переехала машина. Трагедия могла бы случиться, не окажись рядом Райана Гослинга, который заметил, что женщина находится в опасности и не видит несущийся на нее автомобиль. Звезда «Бегущего по лезвию 2049» схватил Лори за руку и буквально вытащил ее из-под колес автомобиля.

Но, как и в случае с Томом Крузом, на этом геройства Райана не ограничиваются. Прогуливаясь по Манхэттену, Гослинг стал свидетелем уличной драки, которая обещала перерасти в крупную потасовку. Не раздумывая ни минуты, артист вмешался в драку и разнял дерущихся, призвав их прояснить свой спор без помощи кулаков.

В 2012 году оскароносная актриса стала свидетельницей того, как на лужайке соседнего дома женщина потеряла сознание. Дженнифер бросилась ей на помощь, попыталась привести в чувство и была с ней рядом до приезда скорой помощи.

Впоследствии оказалось, что соседка Дженнифер просто перебрала с алкоголем, но поступок Лоуренс вызвал у врачей восхищение.

«Она пробыла с нами все то время, пока мы пытались привести женщину в чувство. Было видно, что Дженнифер очень переживает за нее»,

— цитирует слова очевидца журнал Insider.

Вин Дизель

Катаясь на своем мотоцикле по Голливуду, звезда франшизы «Форсаж» стал свидетелем автомобильной аварии. Артист тут же остановился и помог спастись водителю и пассажирам. Оказалось, что в машине было двое детей и их отец. Всех троих Дизель вытащил из горящего автомобиля до того, как машина взорвалась.

Читая подобное, особенно сожалеешь о том, что Вина не оказалось рядом в момент фатальной аварии его друга и экранного напарника Пола Уокера . Кажется, что с таким отважным и неравнодушным человеком, как Дизель, у Пола Уокера и его друга были бы все шансы спастись. Но увы…

Звезда «Бешеных псов» после трагедии 11 сентября 2001 года сам вызвался в ряды волонтеров, которые помогали профессиональным пожарным разбирать руины, оставшиеся после крушения двух башен-близнецов Всемирного торгового центра . Также актер помогал вытаскивать из-под завалов тела погибших.

Дело в том, что до начала своей карьеры Стив на протяжении 4 лет работал пожарным, а потому имел соответствующий опыт. Когда случилось нападение террористов на здания Всемирного торгового центра, Бушеми решил помочь бывшим коллегам из района Маленькой Италии в Нью-Йорке, зная о масштабе трагедии и осознавая, насколько пожарным была необходима дополнительная помощь.

«Для меня было честью сделать все возможное, чтобы помочь моей родной пожарной части и моим бывшим коллегам, с которыми я когда-то работал»,

— скромно объяснил свой геройский поступок Стив.