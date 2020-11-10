Ольга Кабо ушла от бывшего миллионера 

Ольга Кабо рассталась с мужем — бизнесменом Николаем Разгуляевым . Как сообщает "Экспресс-газета" со ссылкой на sudact.ru, бывший миллионер сам подал заявление о признании себя банкротом.

Разгуляев должен кредиторам 362 миллиона рублей, которые не в силах погасить.

Роман Кабо и Разгуляева начался в 2009 году. У каждого из них уже было за плечами по одному браку, но они не побоялись узаконить отношения вновь. Как пишет "Экспресс-газета", Ольга переехала к бизнесмену уже через 10 дней после знакомства, а спустя несколько месяцев расписаться и обвенчаться.

Несмотря на это, Никулинский суд Москвы расторг венчаный брак между 60-летним Николаем Разгуляевым и 52-летней Ольгой Кабо.