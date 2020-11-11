Многие уверены, что жены известных футболистов только и делают, что ходят по магазинам, в спа-салоны и на вечеринки — тратят деньги, которые зарабатывают их мужья. Однако бывают и исключения. Сегодня мы расскажем об успешных и не очень «футбольных» бизнес-леди.

Юлю приютили не зря

Пожалуй, круче всех заявила о себе Юлия Барановская . После того как ее с тремя детьми бросил Андрей Аршавин , эта женщина не раскисла, а сделала резкий рывок вперед. Во-первых, Юля, не будучи официальной женой Аршавина, отсудила у него огромные алименты. Во-вторых, переехав из Лондона в Москву, стала известной теле— и радиоведущей. Кстати, ее приютила в столице чета Жирковых, поскольку своей квартиры у Барановской тогда не было.

Теперь она ведет на Первом канале «Модный приговор» и программу «Мужское/женское», ее с удовольствием приглашают вести корпоративы и презентации. Юлия подписала несколько рекламных контрактов с известными брендами, у нее вышли две автобиографические книги.

Теперь, как говорят в «Останкино», Барановская зарабатывает даже больше, чем Аршавин! Он-то уже не играет, и шальные деньги от «Газпрома» Андрею больше не капают.

Прошлой осенью Юля переехала в новую шикарную квартиру — неподалеку от дома, где живут Юрий Инна Жирковы . С ними она подружилась еще в Лондоне.

Малафеев потерял 54,5 млн

Бывшая танцовщица и диджей Екатерина Малафеева занимается продажей, покупкой и арендой недвижимости. Она стала генеральным директором компании «М16 Групп». Но сначала Катя Комякова (это ее девичья фамилия) удачно вышла замуж за вратаря питерского «Зенита» Вячеслава Малафеева.

У Вячеслава уже было двое детей от первого брака с Мариной Малафеевой. Он стал вдовцом после страшной аварии, в которую угодила супруга. Комякова умело воспользовалась своим шансом — она быстро забеременела от Славы, и, как честный человек, Малафеев решил на ней жениться. К тому же Катя быстро нашла общий язык с его детьми — Ксенией и Максимом.

Еще в 2011 году футболист открыл в Питере свое агентство недвижимости. Несколько лет назад туда пришла на работу и его жена.

— Я увидела, что Слава реально зашивался. Домой он возвращался раздраженным и усталым, — рассказывает Екатерина. — Муж играл в «Зените», потом работал в клубе заместителем спортивного директора и одновременно руководил своим агентством недвижимости. Я решила ему помочь — часть забот и проблем взять на себя.

Однако супруги, похоже, так увлеклись бизнесом, что не заметили, как старшая дочь футболиста Ксения совсем отбилась от рук — ее обвинили в употреблении и сбыте наркотиков. Кстати, сам Вячеслав показал, что еще не является «акулой бизнеса». Однажды он вложил в сомнительный проект 54,5 млн руб. И прогорел — его деловой партнер оказался мошенником.

Имей в виду

Отец Екатерины Малафеевой (Комяковой) отсидел в тюрьме 10 лет, а родной дядя — пять. Оба они проходили по громкому делу об убийстве, в котором фигурировали четыре трупа. Родственники Кати к моменту ее знакомства с Малафеевым уже вышли на свободу и занимались продажей лесоматериалов и деревообработкой. Видимо, на зоне научились лес валить.

Погребняк на белой карете

— Наш ресторан находится на территории парка «Сокольники». К нам приходят отметить дни рождения и взрослых, и детей. А Погребняк вообще здесь свадьбу справлял. Павел и Мария подъехали к ресторану на шикарной белой карете. У них на свадьбе пела группа «Руки Вверх!», было много знаменитых гостей, — рассказала Юлия.

По словам жены футболиста, ее ресторан работает без всякой «крыши». Чаще всего туда заглядывают игроки «Локомотива» , поскольку Самедов много лет выступал за эту команду, да и стадион «железнодорожников» находится неподалеку. Минувшей весной из-за коронавируса «Сирень» была временно закрыта, но Юлии и ее дружной команде все-таки удалось спасти бизнес.

Александр не нарадуется на свою жену и восхищается ее предприимчивостью. Добавим, что Юлия — мать троих детей, причем младшему сыну всего два года. И как все успевает?

Даже лака в салоне нет

Жена футболиста «Краснодара» и сборной России Игоря Смольникова четыре года назад открыла в Петербурге маникюрный салон «4 Hands», а затем и салон красоты в Москве. Причем Екатерина Смольникова сделала это на паях с Миланой Тюльпановой — бывшей супругой Александра Кержакова . Две «футбольные дамы» зарегистрировали совместное ООО «Мика» — по первым слогам своих имен.

— На самом деле мы открыли салон по франшизе, — признались Милана и Катя. — Головной офис находится в Новосибирске. Знакомые предложили: если хотите заняться таким проектом, обратитесь к ним. Мы сами занимались подбором персонала и закупкой необходимой косметики.

Позже салон красоты «Мика» открылся и в Москве. Но отзывы о нем не самые приятные.

— Инструменты не обрабатываются, подцепить ВИЧ или сифилис можно на раз-два… Самое ужасное место, в котором я была, — возмущается в Интернете посетительница салона Анна Конищева.

— Цены высокие, а мастера никакие. Хотела сделать классический маникюр (я не делаю шеллак), но нет даже лака для ногтей, — вторит ей Елизавета Маслова. — Салоном это не назовешь. Так, закуток. Осталась очень недовольна, не пойду туда больше.

А вот Ольга Нобоа-Романова, которая тоже открыла салон красоты, показала себя более успешной бизнес-леди. У нее дела идут на лад — Милана и Катя могут обращаться за советом. Правда, два года назад Оля развелась с эквадорским полузащитником клуба «Сочи» Кристианом Нобоа — на данный момент лучшим бомбардиром чемпионата РПЛ. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения. А сам футболист нашел новую спутницу жизни — обаятельную соотечественницу Кивиам Касо.

Особняк для Жирковой

Супруга футболиста «Зенита» Юрия Жиркова когда-то прославилась тем, что не знала, вокруг чего вращается Земля. С тех пор красотка Инна Жиркова стала более начитанной и уверенной в себе дамой. Пять лет назад она открыла в Москве собственное ателье Milo by Inna Zhirkova.

— Я окончила художественную школу, часто рисовала эскизы. Юра постоянно смеялся и говорил мне: ну кто это будет носить? Зато теперь ждет, когда я ему сошью пиджаки, которые он так любит, — не без гордости говорит жена знаменитого хавбека.