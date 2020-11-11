Елена Воробей выходит замуж 

Не так давно на одном из светских мероприятий артистка появилась с кольцом на безымянном пальце. Воробей не стала отрицать, что получила предложение руки и сердца.

Елена выйдет замуж в четвертый раз. Личность своего возлюбленного артистка скрывает. Дата свадьбы также остается в секрете.

«Я не люблю загадывать вот до такой степени»,

— коротко ответила артистка на вопросы журналистов.