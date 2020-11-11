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Секс Беременность Свадьбы

Елена Воробей выходит замуж 

Мира Маркина 3 часа назад
Елена Воробей выходит замуж
Фото: @vorobei_elena
Елена Воробей собирается идти под венец.
Не так давно на одном из светских мероприятий артистка появилась с кольцом на безымянном пальце. Воробей не стала отрицать, что получила предложение руки и сердца.
Елена выйдет замуж в четвертый раз. Личность своего возлюбленного артистка скрывает. Дата свадьбы также остается в секрете.

«Я не люблю загадывать вот до такой степени»,

— коротко ответила артистка на вопросы журналистов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, за кого тайно вышла замуж звезда "Кармелиты".
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Звёзды , Елена Воробей
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