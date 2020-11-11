Озвучена сумма алиментов Тарасова 

Озвучена сумма алиментов футболиста Дмитрия Тарасова своей первой жене Оксане на содержание дочери Ангелины.

Как выяснилось, спортсмен казанского "Рубина" будет выплачивать экс-супруге 1/6 своих доходов, а также 46 тысяч рублей каждый месяц. Такое решение вынес Мосгорсуд . Его полностью поддержала нынешняя жена футболиста, модель Анастасия Костенко

"Решением мы более чем довольны. В принципе, мы на это и рассчитывали. Другие суммы, которые фигурируются и апеллируются, — они требовались, когда мой супруг находился на послеоперационном восстановлении без контракта".

Процесс об алиментах Тарасова растянулся на три года. Ранее суд постановил, чтобы спортсмен выплачивал четвертую часть своих доходов и 104 тысячи рублей в месяц. Игрок посчитал эту сумму завышенной, о чем сообщил "Пятый канал".

Помимо Ангелины Тарасов воспитывает еще двух дочек от Анастасии Костенко.