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Озвучена сумма алиментов Тарасова 

Мира Маркина 1 час назад
Озвучена сумма алиментов Тарасова
Фото: @tarasov23
Озвучена сумма алиментов футболиста Дмитрия Тарасова своей первой жене Оксане на содержание дочери Ангелины.
Как выяснилось, спортсмен казанского "Рубина" будет выплачивать экс-супруге 1/6 своих доходов, а также 46 тысяч рублей каждый месяц. Такое решение вынес Мосгорсуд. Его полностью поддержала нынешняя жена футболиста, модель Анастасия Костенко:

"Решением мы более чем довольны. В принципе, мы на это и рассчитывали. Другие суммы, которые фигурируются и апеллируются, — они требовались, когда мой супруг находился на послеоперационном восстановлении без контракта".

Процесс об алиментах Тарасова растянулся на три года. Ранее суд постановил, чтобы спортсмен выплачивал четвертую часть своих доходов и 104 тысячи рублей в месяц. Игрок посчитал эту сумму завышенной, о чем сообщил "Пятый канал".
Помимо Ангелины Тарасов воспитывает еще двух дочек от Анастасии Костенко.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Кравченко объяснила, почему больше не будет рожать.
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Женский форум
Звёзды , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Мосгорсуд , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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