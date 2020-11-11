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Секс Беременность Свадьбы

«Думайте, что хотите»: Сюткин ответил на слухи о новорожденном сыне 

Анастасия Иванова 1 час назад
Сюткин высказался о суррогатной матери сына
Фото: @syutkin_valeriy
Певец Валерий Сюткин высказался о слухах по поводу суррогатного материнства, к которому они якобы прибегли с 45-летней супругой Виолой. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию «Антенна-Телесемь».
По словам Сюткина, его не волнуют чужие домыслы:

«Мне абсолютно безразличны выдвигаемые версии про суррогатную маму и прочее. Да, думайте, что хотите! Главное — то, что я сам знаю. У нас счастье».

@syutkin_valeriy
Певец рассказал, что во время беременности Виолы они намеренно не выкладывали снимки в социальные сети. Фото жены артист показал уже после родов.

«Увы, из-за соцсетей появилось много недоброжелателей, которым нравится издеваться над другими. Этим объясняется вся наша сдержанность. Когда узнали про беременность, потом пошли на УЗИ, сообщившее нам пол, то устроили полную изоляцию — ни одного фото в соцсетях», — рассказал музыкант.

Напомним, что в августе у 62-летнего Валерия Сюткина родился сын. Пара назвала ребенка Львом. В Сети предположили, что из-за возраста супруги воспользовались услугами суррогатной матери.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Овсиенко задумалась о суррогатном материнстве.
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Женский форум
Звёзды , Валерий Сюткин
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