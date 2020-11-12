Бывший муж Гурченко рассказал о ее попытке суицида 

Композитор Константин Тобяшевич, бывший муж актрисы и эстрадной певицы Людмилы Гурченко , стал гостем в эфире передачи «Судьба человека». В студии он рассказал о попытке самоубийства экс-супруги.

Музыкант признался, что Людмила не поддерживала его, когда он потерял работу. В результате они стали постоянно ссорится. Во время одного из конфликтов певица попыталась покончить с собой.

«После произошедшего к нам приехал хирург, чтобы зашить ей рану. Врач сказал, что надо вызвать психиатричку, потому что он не имел права молчать, а она ему: "Если вызовешь психиатричку, я по горлу полосну себе"»,

— поделился Тобяшевич.

Композитор отметил, что после такого заявления хирург был вынужден удалиться. Но вскоре после его ухода наведались психиатры, но Гурченко не пустила их в дом.