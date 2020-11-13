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Секс Беременность Свадьбы

Айза снова жалуется на жадность бывшего мужа 

Диана Товсепова 4 часа назад
Айза снова жалуется на жадность бывшего мужа
Фото: Соцсети
35-летняя бизнесвумен и звезда соцсетей Айза Долматова, чьим первым мужем был рэпер Гуф, жалуется на своего второго упруга, Дмитрия Анохина.
По ее словам, мужчина уклоняется от алиментов всеми способами, но она уже обратилась в суд.

"Дима ненавидел и ненавидит моих родителей. Вы бы знали, что он творит, лишь бы избежать выплат алиментов. Это такой стыд и такая боль! Если что, алименты в этом месяце составили 1200 рублей. Ох, шиканет Элвис!" — рассказала Айза в своем Instagram.

Девушка рассказывает, что отношения с Дмитрием начались в 2015 году, когда она уже пережила расставание с Алексеем Долматовым (Гуфом), отцом ее старшего сына Сами.

"После 10 лет тяжелой жизни с Лешей, стабильный Дима казался обычным и надежным. Плюс мы сразу поженились, и я забеременела. Я даже не успела узнать его поближе" — рассказывает Айза.

При этом, по ее словам, Гуф делает для ее сына от Дмитрия гораздо больше, чем родной отец. С ржпером ей удалось сохранить теплые отношения.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что сын стилиста Сергея Зверева подает на него в суд.
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Женский форум 1
Звёзды , Гуф , Сергей Зверев , Дмитрий Анохин , Айза Долматова
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