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Секс Беременность Свадьбы

Сябитова высказалась об отношениях после 50 лет 

Мария Грибова 56 минут назад
«Какой там секс, не стыдно вам?»
Фото: РИА Новости
Главная сваха страны Роза Сябитова уверена, что в зрелом возрасте можно влюбиться и найти себе мужчину. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Сябитова поделилась, что согласно некоторым исследованиям интимные отношения после 50 лет хороши не только качеством, но и количеством.
Все это сваха объяснила тем, что в этом возрасте «перестает работать очень мощная биологическая программа, направленная на размножение, и занятия любовью из "обязательной работы" превращаются в чистое удовольствие, в развлечение».
По мнению свахи, многие задаются вопросом:

«В этом возрасте хорошо бы уже и о душе подумать! Какой там секс, не стыдно вам?»

На это Сябитова ответила, что семейные отношения между супругами в этом возрасте, становятся более гармоничными, чем в молодости:

«Способность доверять, открываться, любить, чувствовать, ощущать полноту жизни и искренне любить жизнь, в том числе в её физическом проявлении, — все это возвышает человека, а не наоборот».

В конце поста сваха заключила:

«Так что у нас есть все шансы любить и быть любимыми!»

Ранее «Рамблер» писал о том, что Айза снова жалуется на жадность бывшего мужа.
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Женский форум 6
Звёзды , Роза Сябитова
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