Главная сваха страны Роза Сябитова уверена, что в зрелом возрасте можно влюбиться и найти себе мужчину. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Сябитова поделилась, что согласно некоторым исследованиям интимные отношения после 50 лет хороши не только качеством, но и количеством.

Все это сваха объяснила тем, что в этом возрасте «перестает работать очень мощная биологическая программа, направленная на размножение, и занятия любовью из "обязательной работы" превращаются в чистое удовольствие, в развлечение».

По мнению свахи, многие задаются вопросом:

«В этом возрасте хорошо бы уже и о душе подумать! Какой там секс, не стыдно вам?»

На это Сябитова ответила, что семейные отношения между супругами в этом возрасте, становятся более гармоничными, чем в молодости:

«Способность доверять, открываться, любить, чувствовать, ощущать полноту жизни и искренне любить жизнь, в том числе в её физическом проявлении, — все это возвышает человека, а не наоборот».

В конце поста сваха заключила: