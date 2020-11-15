"Ситуация до боли знакомая. Что-то она мне явно напомнила. Только вместо самолета — такси. Вместо пилотов, посадивших рейс из Томска в Омске — заказ в Репино, окончившийся в Сестрорецке.
Искусственная кома, интоксикация, врачи-молодцы. Единственное отличие — Хрусталева не эвакуировали в Шарите...", — пишет Миро.
"Отчего произошло отравление? Об этом нужно спросить Хрусталева — кто ж их, продвинутых телевизионщиков, разберет? Все самое модное сначала пробуют именно они. Впрочем, с Дмитрием могла сыграть злую шутку и паленая водка села Кафтанчиково под секретным названием Новичок.
Хрусталеву, конечно, выздоровления. Хотя, похрен. Если бы не знакомая по Алешке Навальному ситуация, на этот случай и внимания обращать бы не стоило...".