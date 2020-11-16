Жена Дмитрия Хрусталева в бешенстве

Супруга актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук высказалась по поводу обвинений в пиаре на болезни мужа. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
На прошлой неделе 41-летнего шоумена госпитализировали. По словам Хрусталева, ему поставили диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Однако некоторые решили, что артист не болен, а новости о его госпитализации — пиар.
@goncharukmasha
Мария Гончарук резко прокомментировала данные слухи:
«Комментаторы… Какие жестокие люди: "Пиар". Вы в своем уме?! Когда у вас возникают подобные мысли — ударьтесь об стенку — куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное. Дай Бог всем вам и вашим близким здоровья, здравого ума и человечности», — написала жена Хрусталева.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Хрусталев рассказал правду о своем диагнозе.