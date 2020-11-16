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«Вы в своем уме?»: жена Хрусталева ответила на обвинения в пиаре мужа 

Анна Арсеньева 1 час назад
Жена Дмитрия Хрусталева в бешенстве
Фото: @dmitry_khrustalev
Супруга актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук высказалась по поводу обвинений в пиаре на болезни мужа. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
На прошлой неделе 41-летнего шоумена госпитализировали. По словам Хрусталева, ему поставили диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Однако некоторые решили, что артист не болен, а новости о его госпитализации — пиар.
@goncharukmasha
Мария Гончарук резко прокомментировала данные слухи:

«Комментаторы… Какие жестокие люди: "Пиар". Вы в своем уме?! Когда у вас возникают подобные мысли — ударьтесь об стенку — куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное. Дай Бог всем вам и вашим близким здоровья, здравого ума и человечности», — написала жена Хрусталева.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Хрусталев рассказал правду о своем диагнозе.
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Звёзды , Дмитрий Хрусталев
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