Жена Дмитрия Хрусталева в бешенстве

«Комментаторы… Какие жестокие люди: "Пиар". Вы в своем уме?! Когда у вас возникают подобные мысли — ударьтесь об стенку — куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное. Дай Бог всем вам и вашим близким здоровья, здравого ума и человечности», — написала жена Хрусталева.