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Меладзе захотел выступать в «красной зоне» 

Анна Арсеньева 1 час назад
Меладзе захотел выступать в «красной зоне»
Фото: @meladzevalerian
Певец и продюсер Валерий Меладзе попросился выступать в больницах, где лечат пациентов с коронавирусом. Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.

«Я хотел бы попросить у вас разрешения приезжать в ковидные отделения ваших больниц и прошу разрешить доступ в "красную зону"», — обратился артист к врачам.

Он добавил, что это "не акция и не попытка пропиариться", а желание поддержать врачей и больных морально.

«Просто хочу быть рядом с вами, хочу помочь, применить свои силы, возможности и умения».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Меладзе представил новый состав группы "ВИА Гра".
Видео дня. Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
Звёзды , Валерий Меладзе
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