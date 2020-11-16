Меладзе захотел выступать в «красной зоне» 

Певец и продюсер Валерий Меладзе попросился выступать в больницах, где лечат пациентов с коронавирусом. Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.
«Я хотел бы попросить у вас разрешения приезжать в ковидные отделения ваших больниц и прошу разрешить доступ в "красную зону"», — обратился артист к врачам.
Он добавил, что это "не акция и не попытка пропиариться", а желание поддержать врачей и больных морально.
«Просто хочу быть рядом с вами, хочу помочь, применить свои силы, возможности и умения».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Меладзе представил новый состав группы "ВИА Гра".