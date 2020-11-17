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Звезды, которых мы потеряли в 2020 году из-за коронавируса 

Мира Маркина 3 часа назад
Пандемия коронавируса, омрачившая 2020 год для всех без исключения, унесла жизни более миллиона человек по всему миру, в числе которых оказались и звезды.
Эпидемия COVID-19 в очередной раз доказала: богатство и популярность отнюдь не всегда способны противостоять тяжелому недугу. Вне зависимости от своего социального статуса все оказались равны перед ним.
"Рамблер" вспомнил несколько знаменитостей, погибших от коронавируса в 2020 году. Среди них актер Марк Блум, актрисы Ли Фьерро, Лючия Бозе и Галина Филимонова, дизайнеры Серджио Росси и Кэндзо Такада, а также певец Адам Шлезингер.
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Звёзды , Фото , Галина Филимонова , Марк Блум
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