Пандемия коронавируса, омрачившая 2020 год для всех без исключения, унесла жизни более миллиона человек по всему миру, в числе которых оказались и звезды.
Эпидемия COVID-19 в очередной раз доказала: богатство и популярность отнюдь не всегда способны противостоять тяжелому недугу. Вне зависимости от своего социального статуса все оказались равны перед ним.
"Рамблер" вспомнил несколько знаменитостей, погибших от коронавируса в 2020 году. Среди них актер Марк Блум, актрисы Ли Фьерро, Лючия Бозе и Галина Филимонова, дизайнеры Серджио Росси и Кэндзо Такада, а также певец Адам Шлезингер.