Пандемия коронавируса, омрачившая 2020 год для всех без исключения, унесла жизни более миллиона человек по всему миру, в числе которых оказались и звезды.

Эпидемия COVID-19 в очередной раз доказала: богатство и популярность отнюдь не всегда способны противостоять тяжелому недугу. Вне зависимости от своего социального статуса все оказались равны перед ним.